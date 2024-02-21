سكك حديدية.. 768 كلم ستسلم سنة 2024

قال فريدي عز الدين المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار في السكك الحديدية، أنه سيتم خلال هذه السنة تسليم 768 كلم من خطوط السكك الحديدية.

وأضاف فريدي خلال استماعه اليوم الأربعاء من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم تسليم 768 كلم في 2024. منها 161 كلم أشغال ازدواجية و74 كلم من أشغال الإشارة والإتصال والطاقة. أين سيتم تسليم خط إزدواجية السكة بين “العفرون وخميس مليانة” حيث تم تسليم 14 كلم والباقي هذه السنة. وخط مزدوج بين “واد سلي ويلل” أين تم تسليم 76 كلم والباقي هذه السنة. بالإضافة كذلك إلى إزدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي على مقطعه الثالث بين “واد كبريت وجبلة”. ناهيك عن إنجاز الخط الجديد بين خنشلة وعين البيضاء. إنجاز الخط بين “تقرت وحاسي مسعود” و”ربط المدينة الجديدة والقطب البترولي حاسي مسعود.

كما سيتم إنجاز “السكة الحديدية في بسكرة، وإنجاز الأشغال بـ 7 صوامع لربطها بشكة السكة الحديدية وهي صومعة الخروب، بوشقوف، بازولت، عين تازولت، حمر العين وواد تليلات. ناهيك عن الخط الرابط بين “تيزي وزو وواد عيسي” من حيث الإشارة والاتصالات بين “برج بوعريريج والمسيلة” “تندوف وغار جبيلات”، ربط مخزون الوقود نفطال ببشار.

كما ستنطلق الأشغال سنة 2024 في إزدواجية وأشغال الاتصال منهم دراسات خط “ذريعة واد الكبريت” على طول 30 كلم . خط “بوشقوف ذريعة” على طول 121 كلم، أشغال الكهرباء 422 كلم خط الشرق المنجمي، وأشغال الإشارة بين “بشار وغار جبيلات” مرورا بتندوف على مسافة 900 كلم . والدراسات الخاصة بأدرار برج باجي مختار، و “عين صالح وتمنراست”.

وكشف في سياق ذي صلة، أنه وبعد استلام المشاريع. التي هي قيد الإنجاز سيتم الوصول إلى 4734 كلم من خطوط السكك الحديدية. بالإضافة كذلك إلى أنه تم تسجيل 2799 خط ستنطلق بها الأشغال.