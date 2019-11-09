سكنات اجتماعية جاهزة منذ 2013 لم توزع على مستحقيها بوهران!

يواصل مواطنون ببلدية الكرمة في وهران، احتجاجهم وتجمعهم لليوم السابع أمام مقر البلدية، بسبب التماطل في الإفراج عن قائمة المستفيدين من الـ97 سكنا اجتماعيا، والجاهزة منذ 2013.

وناشد المحتجون والي وهران عبد القادر جلاوي، من أجل التدخل للإسراع في توزيع السكنات على مستحقيها من البلدية.

وذلك في ظل المعاناة التي يتكبدها المعنيون، مع مشكل الضيق والكراء، أمام وعود أميار ورؤساء دوائر في عهد 3 مسؤولين تنفيذيين تعاقبوا على الولاية.

وطالب المحتجون الذين رفعوا شعارات تؤكد عجز البلدية عن توزيع السكنات حسب الأولوية بالبلدية، بالنظر في انشغالهم المتعلق بالسكن، وهو الحق الذي يكفله لهم الدستور .

ويأتي ذلك بعد توقف تخصيص برامج سكنية لقاطني البلدية منذ 2004، و برمجة أخرى لأصحاب الهش والفوضوي فقط والذين لا ينتمون للبلدية من حيث الإقامة.