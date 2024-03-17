سكنات اجتماعية.. هدم أعمدة خرسانية غير مطابقة بالنعامة

شرعت الجهات المعنية بولاية النعامة، اليوم الأحد، في عملية تهديم و إزالة الأعمدة الخرسانية التي أثبتت تحاليل CTC أنها لا تتطابق و المعايير المعمول بها، خلال عملية تشييد سكنات إجتماعية.

وأفادت مصادر النهار، أن العملية مست كل مالا يتطابق والمواصفات المعمول بها.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد الفيديو الذي أحدث ضجة بخصوص بناء سكنات اجتماعية في ولاية النعامة.

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