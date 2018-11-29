سكنات المُعلمين تجر ابن وأخ “بيابيوي” سابق إلى العدالة بتيسمسيلت

رستِ التحقيقات في ملف مَنح عقارات بصفة غير مستحقة ضمن حصة 146 سكن تساهمي – النوادر – الواقعة بمدينة تيسمسيلت، والمخصصة لعمال قطاع التربية على متابعة مدير وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري سابقا، وكل من رئيس مصلحة المحاسبة ورئيس المصلحة التقنية والعقارية بالوكالة .

واستدعت هيئة محكمة تيسمسيلت، موظفا في سلك الأمن، ومقاول، وهما ابن وأخ رئيس المجلس الشعبي الولائي عضو مجلس الادارة للوكالة سابقا للإدلاء بشهادتهما في القضية.

بعد أن توصلت شرطة العمران والفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية إلى أدلةِ بُطلانِ حيازتهما للحصتين.

حيث تخطت الإجراءات المتخذة شرط استغلال القائمة الاضافية لأساتذة التعليم المحررة في محضر قضائي لعملية قرعة من اجل استخلاف 10 معلمين المنعقدة بتاريخ 07/06/2006،

وسمحت لهما الوكالة العقارية بالتسلق مع غياب صفة حق الانتفاع أو المشاركة في القرعة أو الاستفادة من ارضيتي تجزئة الحي السكني التي يشغلانها.

وشملت المخالفات المسجلة في القضية، تنازل احد المستفيدين في القائمة الرئيسية لآخر مسجلٍ في ذيل القائمة الإضافية تم استدعاؤه كشاهد.

فيما احتفظت بلدية تيسمسيلت بكرسي الضحية في الملف على أن تُعقد جلسة المحاكمة الأسبوع الداخل.

وقد يتعرض كل متعدٍ لإخلاء السكن وغرامة تعويض على جنحة البناء بدون رخصة، وكذا عقوبات للمتهمين تقدرها النيابة وهيئة المحكمة.