سكنات جديدة للكراء بـ “مليون و800”

تتجه وزارة السكن والمدينة، إلى تسقيف سعر كراء السكنات في برنامجها الجديد الخاص بمنح السكنات عن طريق الإيجار.

حيث يتوقّع أنّ لا تزيد أسعار الكراء عن 18 ألف دينار.

وحسب دفتر الشروط الذي تسلمه وزير السكن والمدينة من قبل المرقين العقاريين، فإنه سيتم منح حصة 40 بالمائة من السكنات المنجزة للإيجار.

فيما سيتم بيع 60 بالمائة من الحصص السكنية المنجزة للبيع.

وسيتمكن المواطن من الحصول على السكن بالإيجار لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، كما له حق شراء السكن إن دفع المبلغ “كاش”.

قال رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين، في تصريح خص به “النهار أونلاين”، إنّ الوزير أبدى موافقته الأولية على دفتر الشروط.

وأشار في هذا السياق أنه سيتم تخصيص حصص سكنية للإيجار للعمال المتنقلين بين الولايات في هذه الحصص.

مؤكدا أنّ الوزارة استحدثت هذه الحصة، للسماح لذوي الدخل المحدود الحصول على سكنات.