سكنات حوش الريح.. المدير العام لـ “عدل” يدعو لاحترام مخطط العمل

وقف اليوم الأحد المدير العام لوكالة عدل على سير أشغال سكنات صيغة البيع بالإيجار بالقطب الحضري حوش الريح مفتاح بالبليدة.

واطلع المدير العام لوكالة عدل عن كثب على سير المشاريع ومدى تنفيذ تعليماته التي أسداها خلال زيارته الأخيرة. التي كانت بتاريخ 13 مارس 2024.

وإستهل المدير زيارته بمعاينة نسبة تقدم الأشغال مقارنة بالزيارات السابقة. إذ وقف على سير أشغال السكنات داخليا التي أوشكت على الإنتهاء.

وبعد الإستماع إلى عرض حول تقدم الأشغال خارجيا شدد المدير العام على ضرورة إحترام مخطط العمل. الذي تم تحديده خلال الزيارة السابقة بهدف تسليم السكنات في الٱجال التعاقدية.

وعقد بعدها إجتماع تقني تنسيقي يلزم مؤسسات الإنجاز إتخاذ كافة التدابير المناسبة لتدعيم الورشة بالموارد البشرية المؤهلة. لإتمام إنجاز الأشغال في الآجال المحددة وكذلك إحترام دفتر الشروط بخصوص جودة و نوعية كل الأشغال.

وكانت الزيارة الميدانية فرصة سانحة لعرض مخطط عمل من أجل المباشرة فورا في عملية عرض بيع المحلات في القطب الحضري.