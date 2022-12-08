سكنات راقية للبيع في وهران بهذه الأسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر LPP عبر ولاية وهران.

ودعت مؤسسة enpi كافة المواطنين عبر التراب الوطني اوخارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية وهران.

وأضاف بيان مؤسسة enpi أن الموقع المخصص لهذه الصيغة من السكنات حدد بـ حي 671 مسكن ترقوي حر بفلاوسن وهران .

كما ان التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني : https://www.enpi.dz.

اوعبر الرابط مباشرة : https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/.

وذلك ابتداءا من يوم الاحد الموافق لـ 11/12/2022 على الساعة 11:00 صباحا. ويتم غلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 2000 مكتتب.

ويشمل الموقع شقق من نوع: F2. F3 . F4. F5. F6 بالإضافة إلى شقق مزدوجة من نوع F3 duplex. F4 duplex . F5 duplex

وحددت اسعار الشقق التي تتراوح مساحة الشقة ذات غرفتين من 56.23 متر مربع الى 81.15 متر مربع. حيث يبدا سعر الشقة ذات غرفتين من 458.54 190 6 دج الى 944.70 933 8 دج.

بينما تتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 94.75 متر مربع الى 119.77 متر مربع. ويبدا سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 192.37 431 10 دج الى 687.70 185 13 دج.

في حين تتراوح مساحة الشقة ذات 4 غرف من 120.6 متر مربع الى 141.02 متر مربع. ويبدا سعر الشقة ذات 4 غرف 063.84 277 13 دج الى 137.17 525 15 دج

كما تتراوح مساحة الشقة ذات 5 غرف 157.67 متر مربع الى 182.37 متر مربع. ويبدا سعر الشقة ذات 5 غرف 164.65 358 17 دج الى 430.62 077 20 دج.

وتتراوح مساحة الشقة ذات 6 غرف 176.34 متر مربع الى 184.63 متر مربع. اين يبدا سعر الشقة ذات 6 غرف 577.43 413 19 دج الى 237.96 326 20 دج.

وتابعت مؤسسة enpi أنه تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات 3 غرف من 120.46 متر مربع الى 141.3 متر مربع. ويبدا سعرها من 651.00 261 13 دج الى 962.86 555 15 دج.

وتتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات أربعة غرف من 138.31 متر مربع الى 139 متر مربع. أين يبدا سعر الشقة ذات أربعة غرف من 788.56 226 15 دج الى 751.86 302 15 دج.

وإخيرا تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات خمسة غرف من 179.24 متر مربع الى 179.6 متر مربع. ويبدا سعرها من 843.48 732 19 دج الى 476.50 772 19 دج.

كما وضعت مؤسسة enpi من اجل معاينة المشروع عن بعد عبر هذا الموقع: https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/.