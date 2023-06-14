سكنات عدل.. أوامر باستدراك التأخر والعمل بوتيرة عالية

تنقل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، رفقة المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق. للوقوف على مشاريع صيغة البيع بالإيجار بكل من أولاد فايت والسويدانية .

كما استهل المدير العام لوكالة “عدل” زيارته بمعاينة موقع 903 مسكن بأولاد فايت. حيث أمر بتدارك التأخر الناجم عن التقلبات الجوية الأخيرة التي أثرت على وتيرة أشغال التهيئة الخارجية. ووجه بعض التعليمات تضمنت الزيادة في ساعات العمل ودعم الورشات بالآلات واليد العاملة.

في حين، أمر مدير المشاريع بإتباع المخطط الذي قدمه المدير العام والالتزام بالتعليمات المسداة إليه. وعدم التهاون في تسريع وتيرة الأشغال. مشددا أنه سيتخذ إجراءات ردعية في حال عدم الالتزام. هذا فقد أمر بتنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة بمختلف التجزئات التي تعرف تأخر طفيف في الأشغال .

كما تنقل إلى موقع 780 مسكن بالسويدانية أين عقد لقاء تقني مع مؤسسة الإنجاز المكلفة بإنجاز أشغال شبكة الطرقات أولية والثانوية ومؤسسة الإنجاز المكلفة بأشغال شبكة الطرقات الثلاثية. حيث أكد للجميع أنه تسليم السكنات في الذكرى عيدي الاستقلال والشباب التزام وتحقيقه يكون بتكاثف الجهود والرفع من وتيرة الأشغال. بعدها تنقل إلى تجزئات الموقع للإطلاع على مدى تنفيذ العمل بنظام التناوب 3×8 حيث دعا المزيد والعمل أكثر. كما أمر بالشروع في تنظيف الموقع و إزالة جميع الأتربة المتبقية من مواد البناء والانطلاق في تزفيت الطرقات. ابتداءً من يوم الجمعة المقبل كما أمر الانتهاء من أشغال الطريق الرئيسي المؤدي إلى الموقع .

بعدها تنقل المدير العام إلى موقع 1800 مسكن بأولاد فايت. وبعد أن استمع إلى عرض مفصل قدمه المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق وجه المدير العام تعليمات صارمة تضمنت دعم الورشات التي لم تنته بها الأشغال. والتي عرفت توقف تام بسبب التقلبات الجوية كما أمر بتسريعها. وضرورة تنصيب مؤسسات مناولة لأجل استدراك التأخر، أشار المسؤول الأول عن وكالة عدل أن تسريع الوتيرة لا يعني الإهمال للجودة والنوعية .

وفي ختام زيارته لكل موقع أكد المدير العام لمؤسسات الإنجاز المساهمة أكثر والعمل بوتيرة عالية لإنجاح عرس تسليم السكنات في استرجاع السيادة الوطنية. مثمنا جهود القائمين على المشاريع بمختلف ولايات الوطن كل على مستواه .