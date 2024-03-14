سكنات عدل.. استخراج ودفع فاتورة الكراء إلكترونيا في الجنوب

أعلنت عدل للتسيير العقاري، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية الدفع الإلكتروني لاستخراج ودفع فاتورة كراء سكنات عدل للولايات الجنوبية.

وأوضح بيان “عدل”، أن الولايات المهنية بهذا الإجراء هي: الجلفة، ورقلة، غرداية، تقرت، الأغواط، تيارت، البيض، بشار وتمنراست، وهذا ابتداء من 14 مارس 2024.

يشار أنه يمكن للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، استخراج فاتورة الإيجار الخاصة بهم عبر المنصة الالكترونية. حيث يمر استخراج الفاتورة بعدة مراحل. أولا الدخول للموقع الرسمي لفرع عدل للتسيير العقاري، ثانيا الضغط على خانة الدفع الالكتروني. ثالثا الضغط على consulter maintenant، رابعا: إدخال رقم الملف ثم إدخال الرمز الظاهر، خامسا تأكيد الطلب وتحميل إشعار الدفع.

أما عن دفع فاتورة الكراء، على المستفيد من سكنات عدل، الدخول إلى منصة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي https://Aadigestimmo.dz/epayement . والضغط على j’accepte les conditions ، ثم إدخال معلومات إشعار الدفع. وبعدها إعادة كتابة الرمز الظاهر أسفل الشاشة. والضغط على payer، تليها إدخال معلومات البطاقة الذهبية CI، وأخيرا تأكيد الدفع بإعادة كتابة كلمة السر المستلمة عبر رسالة قصيرة على أرقام الهاتف النقال.

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