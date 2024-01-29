سكنات عدل.. تحميل أكثر من 93 ألف إشعار دفع الكتروني

أطلقت مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، مؤخرا، خدمة الإشعار بالدفع الإلكتروني. بالتحديد شهر ديسمبر المنصرم. ولاقت العملية استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين في إطار برنامج البيع بالإيجار.

وكشف، رئيس مصلحة العمليات التجارية بفرع عدل للتسيير العقاري، محمد نجيب الله حسان، لـ“النهار أون لاين”، أن خلال 22 يوما عرفت المنصة تحميل 93721 إشعار بالدفع الإلكتروني.

وأضاف محمد نجيب الله حسان، أن “جاست ايمو” يحرص من خلال هذه الخدمات على مواصلة العمل فيما تعلق بعملية العصرنة.

ومن المرتقب، إطلاق برامج ومنصات الكترونية جديدة، والتي هي قيد التطوير من طرف مختصين في المؤسسة. –حسب محمد نجيب الله حسان-.