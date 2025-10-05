سكنات عدل.. جاست ايمو تحذر المستفيدين

سجلت مصالح فرع عدل للتسيير العقاري عدة تجاوزات في عدد من الأحياء التي انسحبت المؤسسة من تسييرها. من بينها العمارة c بحي 2400 مسكن عدل بابا حسن.

وأشارت جاست إيمو إلى أنها رصدت قيام بعض قاطني سكنات عدل بإجراء تعديلات غير قانونية. على غرار تغيير مداخل سكناتهم وهو ما يشكل خطرا على سلامة الهياكل ويشوه الطابع العمراني الموحد الذي تتميز به هذه الأحياء.

وقالت المؤسسة، إن هذه التصرفات غير المسؤولة من بين الأسباب التي تدفع بعض الأطراف إلى المطالبة بانسحاب مؤسسة عدل للتسيير العقاري من تسيير هذه الأحياء.

وعليه، حذرت المؤسسة من القيام بأي تعديلات أو أشغال غير قانونية داخل أو خارج العمارات. وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ضد كل يقوم بمثل هذه المخالفات حفاظا على سلامة البنايات.