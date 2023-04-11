سكنات عدل حوش الريح: بلعريبي يدعو لتسريع وتيرة إنجاز هذه المرافق

قام اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. رفقة أحمد معبد والي ولاية البليدة بزيارة ميدانية لموقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح.

وعاين الوزير أشغال التهيئة الخارجية وأمر بفتح مسالك إضافية لتسيير السير في المشروع. كما عاين أشغال إنجاز جدران الإسناد التي راوحت نسبة إنجازها 25%.

وكان له حديث مع المؤسسات القائمة على إنجازها حيث أمرهم بالعمل بشكل منسجم. حتى يتم الإنتهاء من الأشغال في وقت واحد، مع إلزامية العمل بنظام 3×8.

للإشارة، فإن الإنتهاء من أشغال جدران الإسناد سيتيح المجال لتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأشغال الإبتدائية والثانوية.

من جهة أخرى عرض مدير التجهيزات العمومية لولاية البليدة مختلف التجهيزات والهياكل التي منحها القطاع للموقع والمتمثلة في:

3 إبتدائيات

متوسطة

ثانوية

عيادة متعددة الخدمات

مقر للأمن حضري

وأضاف الوزير للموقع متوسطة وضرب موعداً أقصاه نهاية شهر ماي بالنسبة للبدء في الأشغال أربعة تجهيزات عمومية. ونهاية شهر جوان بالنسبة للبدء في أشغال التجهيزات العمومية المتبقية وضرورة العمل بنظام 3×8.

كما أمر بتقليص مدة الإنجاز إلى 10 أشهر بالنسبة للثانوية، 8 أشهر بالنسبة للعيادة متعددة الخدمات والمتوسطة. و6 أشهر بالنسبة لـ 3 إبتدائيات.

كما أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بتخصيص محلات توجه إلى مركز بريد. مقر سونلغاز، فرع بلدي، مقر للموارد المائية، وكذا إتصالات الجزائر.

بالنسبة لأشغال الكهرباء والغاز فإن الأشغال متواصلة والتنسيق مع مؤسسة سونلغاز قائم الأمر ذاته، بالنسبة للربط بشبكات المياه.

كما أمر الوزير بتحضير عرض خاص بكل أشغال الربط بمختلف الشبكات نهاية هذا الأسبوع والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز.