سكنات عدل في العاصمة.. أوامر بتسريع وتيرة الأشغال لتسليمها في جويلية

تنقل اليوم الأربعاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، لمعاينة وتيرة مختلف أشغال السكنات الجاهزة. كما استهل زيارته التي رافقه فيها المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق بمعاينة موقع 1800 مسكن صيغة البيع بالإيجار بأولاد فايت .

في حين، أمر مدير وكالة “عدل” مؤسسات الإنجاز القائمة على هذا المشروع بتسريع وتيرة مختلف الأشغال. وهذا بهدف تفادي التأخير في تسليم السكنات المنتهية بها الأشغال الداخلية. كما ألزمهم بالزيادة في ساعات العمل ليلا خاصة في أشغال التهيئة الخارجية -الثانوية-. وضرورة التنسيق مع مصالح سيال وسونلغاز اللتان تشرفان على ربط الموقع بالكهرباء والغاز والماء الشروب .

وعلى هامش الزيارة التقى المدير ممثلي مكتتبي هذا الموقع، أين أكد أن وكالة عدل على استعداد للاستماع لانشغالات المكتتبين والتكفل بها. وفق ما يمليه دفتر الشروط. مشيرا أن الزيارات الميدانية التي سيقوم بها إلى مواقع صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن. جاءت تحضيرا لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة شهر جويلية القادم وكذلك للاستماع لمقترحات المكتتبين. وإضافة ما يمكن إضافته من المقترحات التي يقدمونها قبل عملية تسليم السكنات .

أوامر بالانتهاء من أشغال الثانوية في السويدانية

كما تنقل زيتوني إلى موقع 780 مسكن صيغة البيع بالإيجار بالسويدانية الذي انتهت منه هو الآخر الأشغال الداخلية للسكنات. أين أمر بإعادة معاينة السكنات ورفع التحفظات التي قد تسجل داخل السكنات .

أما بخصوص أشغال الثانوية للموقع فقد أمر زيتوني بضرورة الانتهاء من جميع الأشغال والربط بمختلف الشبكات قبل 15 من شهر ماي المقبل. ملزما مؤسسات الإنجاز بإتباع مخطط العمل الذي قدمهم لهم في هذه الزيارة. مشيرا أنه وفي حال عدم الامتثال لتعليماته ستتخذ الوكالة الإجراءات اللازمة في حقهم .

وتوجه زيتوني، بعدها إلى موقع 903 مسكن صيغة البيع بالإيجار “عدل” بأولاد فايت أين وقف على سير الأشغال بالموقع. وشدد على ضرورة العمل بنظام التناوب وتسريع وتيرة الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية. والعمل ليلا خلال شهر رمضان المبارك لتفادي التأخر المسجل في النهار .

وأكد المدير العام لوكالة عدل، أنه ستكون له زيارات ميدانية لمشاريع صيغة البيع بالإيجار المرتقب تسليمها في ذكرى عيد الاستقلال والشباب المقبلة. وهذا من اجل التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الأشغال، بهدف تفادي التأخر في تسليم السكنات.

وجاءت الزيارات التفقدية، تماشيا مع تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. والمتضمنة الزيادة في ساعات العمل وتسريع وتيرة مختلف الأشغال لمختلف الأنماط السكنية. ومنها سكنات صيغة البيع بالإيجار لأجل تسليم أكبر قدر ممكن منها في ذكرى عيد الاستقلال المقبلة .