سكنات فخمة بأسعار مغرية للبيع في هذه الولايات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر LPP او الترقوي الحري LPL بعدد من ولايات الوطن.

ونشرت مؤسسة enpi عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أسعار السكنات وكذا صور لعدد من الشقق من الداخل وفق لصيغة سكنات الترقوي الحر LPP او الترقوي الحري LPL. حيث اظهرت الصور غرف مطابخ مجهزة باحدث الوسائل العصرية. بالإضافة إلى الغرف وكذا مداخل العمارات.

وأضاف بيان مؤسسة enpi أن سكنات الترقوي الحر LPP اوالترقوي الحري LPL المعروضة للبيع عبر 4 ولايات وحسب المواقع التالية:

ولاية الجلفة

حدد سعر سكنات في مشروع20/36 ترقوي عمومي عين وسارة الجلفة حسب نوع الشقق حيث أن سعر 4 غرف مساحتها متر مربع 102.4مابين 920 مليون سنتيم إلى مليار و200 مليون سنتيم.

بينما شقق 5 غرف مساحتها 125.9 متر مربع فإن سعرها مابين أزيد من مليار و100 مليون سنتيم وأزيد من مليار و400 مليون سنتيم.

أما اخصوص مشروع 32/36 ترقوي عمومي حي البساتين الجلفة يحتوي على شقق من نوع 4 غرف بمساحة قدرت بـ 100 متر مربع فحدد سعرها ما بين 900 مليون سنتيم وأزيد من مليار و300 مليون سنتيم.

ولاية الوادي

مشروع 200 مسكن ترقوي عمومي الوادي (بدون شروط)

وتتراوح أسعار شقة من 4 غرف مساحتها 100 متر مربع بولاية الوادي بين 871 و974 مليون سنتيم. فيما تبلغ أسعار شقق 5 غرف 1 مليار و45 مليون سنتيم.

ولاية الاغواط

مشروع 129/369 ترقوي عمومي الأغواط( بدون شروط ) فقد حدد سعر الشقق من نوع 5 غرف بمساحة قدرت بـ 123 سعرها مابين ازيد من مليار سنتيم وأزيد من مليار و400 مليون سنتيم.

اما بالنسبة مشروع 240/369 ترقوي عمومي ( بدون شروط) فإن شقق من نوع 5 غرف مساحتها 123 حدد سعرها مابين أزيد من مليار سنتيم و أزيد من مليار و100 مليون سنتيم.

ولاية البويرة

ويتعلق الامر بمشروع 596 ترقوي عمومي البويرة ووضع للبيع شقق من نوع 4 غرفو يتراوح سعرها مابين أزيد من مليار سنتيم. أزيد من مليار و400 مليون سنتيم.