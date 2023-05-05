سكنات فخمة للبيع بأسعار تنافسية في هذه الولاية 

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن إعادة فتح باب التسجيل للراغبين لإقتناء سكنات الترقوي الحر LPL بولاية عين الدفلى.

وأوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ان تم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر LPL. وذلك لكافة المواطنين عبر التراب الوطني اوخارج الوطن.

وذلك عملية التسجيل تتم عبر الموقع الالكتروني:

www.enpi.dz

أوعبر الرابط مباشرةً:

https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

كما أن التسجيل يكون بداية من يوم الخميس 04 ماي 2023 على الساعة 15:00 مساءً . ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر.

ونشرت مؤسسة ENPI الموقع المخصص لإقتناء هذه الصيغة من السكنات ويتعلق الأمر بـ 16 مسكن ترقوي حر حي بوتان خميس مليانة ولاية عين الدفلى. كما يشمل الموقع شقق ذات أربعة غرف وخمسة غرف.

وحددت مؤسسة ENPI مساحة شقة ذات أربعة غرف 107.06 متر مربع الى 115.23 متر مربع. بينما مساحة شقة ذات خمسة غرف131.12 متر مربع الى 148.80 متر مربع.

في حين حدد سعر شقة ذات أربعة غرف من 163.00 473 13 دج الى 241.00 186 14 دج.

بينما سعر شقة ذات خمسة غرف من 483.00 814 15دج الى 526.00 877 17 دج.