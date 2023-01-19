سكنات للبيع بأسعار تنافسية بهذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن إعادة فتح باب التسجيل للراغبين لإقتناء سكنات الترقوي الحر LPL بولاية برج بوعريريج.

وأوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ان تم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر LPL.

وتتم عملية التسجيل عبر الموقع الالكتروني: https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/ أو الموقع الرسمي للمؤسسة www.enpi.dz

كما أن التسجيل يكون ابتداءا من يوم الخميس 19 جانفي 2023 على الساعة 14:00 زوالا.ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر.

ونشرت مؤسسة ENPI الموقع المخصص لإقتناء هذه الصيغة من السكنات ويتعلق الأمر بـ مشروع 40 مسكن ترقوي حر راس الوادي برج بوعريريج .

ويشمل الموقع شقق ذات Hربعة غرف.

وحددت مؤسسة ENPI سعر مساحة الشقة مابين 130 مترمربع الى 160 مترمربع . كما ان سعر الشقة يبدأ من 8.927.100.00 دج الى 9.485.180.00 دج.

من اجل معاينة المشروع عن بعد الرجاء زيارة الموقع: https://www.enpi-net.dz/LPL/