سكنات LPA للأساتذة الجامعيين قريبا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن استفادة الأساتذة الجامعيين من كوطة سكنية. تقدر بـ 1500 وحدة من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA.

كما جاء هذا الإعلان في الإجتماع الذي عقده الوزير مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس. وفي هذا الصدد، قال المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أن الوزير وعد الأساتذة الجامعيين بجملة من الإجراءات، أهمها الزيادات في الأجر التي ستكون معتبرة. إضافة إلى إعفاء الأساتذة من شرط الحد الأدنى للأجر للإستفادة من سكنات السكن الترقوي العمومي LPP.

كما كشف المتحدث، أن الوزير وافق على مقترح إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية، لتخفيض سعر التذاكر الخاصة بالأساتذة الجامعيين.

هذه معايير استفادة الأساتذة الجامعيين من سكنات وظيفية

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من المعايير، لإستفادة الأستاذ الجامعي من السكنات الوظيفية . وتتمثل هذه الرتب في الأقديمية. عمل الزوج في قطاع التعليم العالي، الحالة العائلية. كما يقصى آليا كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو سكن بجميع صيغه .

أما بخصوص تنقيط هذه المعايير فقد تم الإتفاق على 10 نقاط لأستاذ التعليم العالي. 8 نقاط لأستاذ محاضر صنف “أ”. 7 نقاط لأستاذ محاضر صنف بـ4 نقاط لأستاذ مساعد صنف “أ”. ونقطتين لأستاذ مساعد صنف “ب”.

وبالنسبة للأقدمية تمنح 4 نقاط لكل سنة في القطاع. ونقطة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها 10 سنوات.

بالنسبة للحالة العائلية يتم منح 4 نقاط لشخص متزوج بدون أولاد و4 نقاط + نصف نقطة عن كل طفل بالنسبة للمتزوجين ولديهم أولاد. أعزب يفوق سنه 45 سنة تمنح له أربع نقاط وأعزب يقل سنه عن 45 سنة تمنح له نقطتين.