سكنات LPA للأساتذة الجامعيين …هذه تفاصيل لقاء FNESRS مع وزارة التعليم العالي

اجتمعت اليوم الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مع الأمين العام لوزارة التعليم العالي. والبحث العلمي أين تم التطرق للعديد من الملفات أهمهما السكن والتربصات بالخارج.

وحسب بيان الاتحادية الموقع من طرف الأمين العام البروفيسيور مسعود عمارنة فقد تم طرح أهمية تعزيز الآليات من أجل تمكين الأساتذة والباحثين من مختلف الصيغ السكنية المتاحة.

إضافة إلى تسهيل الاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA) والنظر في شروط الاستفادة بالنسبة للأساتذة، من خلال مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة، أو تمكين الاساتذة من صيغ سكنات خاصة بهم.

كما تم التطرق إلى مسألة التنازل عن السكنات الوظيفية ورفع التجميد عن المشاريع السكنية المجمدة.

كما طرحت الاتحادية في ذات الملف ضرورة تحيين لجان السكن المحلية وكذلك الخاصة بالمدن الجامعية وفق ما تنص عليه النصوص المعمول بها.

وفي موضوع آخر طرحت الاتحادية اقتراحات تتعلق بملف التربصات بالخارج ترمي إلى توسيع فرص الاستفادة للأساتذة وتعزيزها، وفي هذا النطاق نوهت الاتحادية بإعادة النظر في ميزانية التربصات بالخارج من أجل تعزيز حركية الأساتذة الباحثين والتشجيع على الاحتكاك والتبادل العلمي وزيادة الانفتاح على الجامعات على المستوى الدولي وتعزيز مرئية الجامعة الجزائرية. كما طالبت الاتحادية بتوحيد تاريخ وتسريع فتح منصة الترشح للتربص بالخارج وتمديد فترة الاستهلاك، وهو ما تم الاتفاق عليه.

كما جدّدت الاتحادية التأكيد على ضرورة إعادة النظر في النصوص المسيرة للجان الخدمات الاجتماعية ورقمنتها.