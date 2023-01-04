سكنات LPA: هذه مواقع وحصص بلديات العاصمة
عرفت ولاية الجزائر في اكتوبر من سنة 2019 فتحت التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي المدعم LPA. حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الصيغة 262 ألف مكتتب.
وعقب العملية الاولى من التسجيلات تقلص لعدد لى 160 ألف وذلك بعد عملية فرز وتطهير الملفات. ليتم إعطاء كل بلدية عبر العاصمة حصتها من هذه السكنات. كما اوكلت لها عملية الغربلة النهائية وكذا نشر قائمة المستفدين رفقة لجنة من مختلف القطاعات.
منذ ذلك الوقت وإلى حد الساعة ينتظر المكتتبين الإفراج عن هذه القوائم أي منذ أزيد من 3 سنوات.
وحسب الجهات المعنية فقد تم تخصيص 10ألاف و300 وحدة سكنية موجهة لهذه الصيغة LPA. كما خصص لهذه العملية أزيد من 70 هكتار من الاوعية العقارية المسترجعة من عمليات الترحيل التي عرفتها ولاية الجزائر. هذه الاوعية موزعة عبر 35 موقعا
وجاء توزيع هذه المواقع عبر البلدبات حسب رؤساء البلديات كمايلي
بلدية عين البنيان
بلدية الدار البيضاء 330 مكتتب دون موقع
بلدية عين البنيان 190 مكتتب موقع واحد
بلدية الكاليتوس 340 مكتتب دون موقع
بلدية برج البحري 340 مكتتب دون موقع
بلدية برج الكيفان 320 مكتتب موقع واحد
بلدية بولوغين 170 مكتتب دون موقع
بلدية جسر قسنطينة 340 مكتتب 3 مواقع + موقع عير مؤكد
بلدية حسين داي 310 مكتتب دون موقع
بلدية المقرية 170 مكتتب دون موقع
بلدية بوزريعة 320 مكتتب موقع واحد
بلدية ألاد فايت 215 مكتتب موقع واحد
بلدية باب الزوار 120 مكتتب دون موقع
بلدية بوروبة 120 مكتتب موقعين
المقاطعة الإدارية لباب الواد 700 مكتتب دون موقع
بهذا نجد 17 بلدية من 57 وزعت بها مواع تشييد هذه سكنات LPA والتي إنطلقت بعض مشاريعها بينما تبقى المواقع الأخرى مجهولة لحد الساعة.