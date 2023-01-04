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سكنات LPA: هذه مواقع وحصص بلديات العاصمة

بقلم م .فيصل
سكنات LPA: هذه مواقع وحصص بلديات العاصمة
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عرفت ولاية الجزائر في اكتوبر من سنة 2019 فتحت التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي المدعم LPA. حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الصيغة 262 ألف مكتتب.

وعقب العملية الاولى من التسجيلات تقلص لعدد لى 160 ألف وذلك بعد عملية فرز وتطهير الملفات. ليتم إعطاء كل بلدية عبر العاصمة حصتها من هذه السكنات. كما اوكلت لها عملية الغربلة النهائية وكذا نشر قائمة المستفدين رفقة لجنة من مختلف القطاعات.

منذ ذلك الوقت وإلى حد الساعة ينتظر المكتتبين الإفراج عن هذه القوائم أي منذ أزيد من 3 سنوات.

وحسب الجهات المعنية فقد تم تخصيص 10ألاف و300 وحدة سكنية موجهة لهذه الصيغة LPA. كما خصص لهذه العملية أزيد من 70 هكتار من الاوعية العقارية المسترجعة من عمليات الترحيل التي عرفتها ولاية الجزائر. هذه الاوعية موزعة عبر 35 موقعا

وجاء توزيع هذه المواقع عبر البلدبات حسب رؤساء البلديات كمايلي

بلدية عين البنيان

بلدية الدار البيضاء  330 مكتتب دون موقع

بلدية عين البنيان  190 مكتتب موقع واحد

بلدية الكاليتوس  340 مكتتب دون موقع

بلدية برج البحري  340 مكتتب دون موقع

بلدية برج الكيفان  320 مكتتب موقع واحد

بلدية بولوغين  170 مكتتب دون موقع

بلدية جسر قسنطينة  340 مكتتب  3 مواقع + موقع عير مؤكد

بلدية حسين داي  310 مكتتب  دون موقع

بلدية المقرية  170 مكتتب  دون موقع

بلدية بوزريعة  320 مكتتب  موقع واحد

بلدية ألاد فايت  215 مكتتب  موقع واحد

بلدية باب الزوار  120 مكتتب  دون موقع

بلدية بوروبة  120 مكتتب  موقعين

المقاطعة الإدارية لباب الواد  700 مكتتب  دون موقع

بهذا نجد 17 بلدية من 57 وزعت بها مواع تشييد هذه سكنات LPA والتي إنطلقت بعض مشاريعها بينما تبقى المواقع الأخرى مجهولة لحد الساعة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Y1xLz
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