سكنات LPA: هذه مواقع وحصص بلديات العاصمة

عرفت ولاية الجزائر في اكتوبر من سنة 2019 فتحت التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي المدعم LPA. حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الصيغة 262 ألف مكتتب.

وعقب العملية الاولى من التسجيلات تقلص لعدد لى 160 ألف وذلك بعد عملية فرز وتطهير الملفات. ليتم إعطاء كل بلدية عبر العاصمة حصتها من هذه السكنات. كما اوكلت لها عملية الغربلة النهائية وكذا نشر قائمة المستفدين رفقة لجنة من مختلف القطاعات.

منذ ذلك الوقت وإلى حد الساعة ينتظر المكتتبين الإفراج عن هذه القوائم أي منذ أزيد من 3 سنوات.

وحسب الجهات المعنية فقد تم تخصيص 10ألاف و300 وحدة سكنية موجهة لهذه الصيغة LPA. كما خصص لهذه العملية أزيد من 70 هكتار من الاوعية العقارية المسترجعة من عمليات الترحيل التي عرفتها ولاية الجزائر. هذه الاوعية موزعة عبر 35 موقعا

وجاء توزيع هذه المواقع عبر البلدبات حسب رؤساء البلديات كمايلي

بلدية عين البنيان

بلدية الدار البيضاء 330 مكتتب دون موقع

بلدية عين البنيان 190 مكتتب موقع واحد

بلدية الكاليتوس 340 مكتتب دون موقع

بلدية برج البحري 340 مكتتب دون موقع

بلدية برج الكيفان 320 مكتتب موقع واحد

بلدية بولوغين 170 مكتتب دون موقع

بلدية جسر قسنطينة 340 مكتتب 3 مواقع + موقع عير مؤكد

بلدية حسين داي 310 مكتتب دون موقع

بلدية المقرية 170 مكتتب دون موقع

بلدية بوزريعة 320 مكتتب موقع واحد

بلدية ألاد فايت 215 مكتتب موقع واحد

بلدية باب الزوار 120 مكتتب دون موقع

بلدية بوروبة 120 مكتتب موقعين

المقاطعة الإدارية لباب الواد 700 مكتتب دون موقع

بهذا نجد 17 بلدية من 57 وزعت بها مواع تشييد هذه سكنات LPA والتي إنطلقت بعض مشاريعها بينما تبقى المواقع الأخرى مجهولة لحد الساعة.