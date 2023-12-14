 سكنات LPA والمحلات غير المستغلة .. والي العاصمة يأمر 

أسدى والي العاصمة محمد عبد النور رابحي تعليمات هامة خلال ترأسه اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية.

وحسب بيان المصالح الولاية الإجتماع خصص لدراسة ومتابعة عديد الملفات تمثلت في وضعية التدفئة في المؤسسات التربوية. كما تم عرض ملخص حول وضعية تهيئة المدارس الابتدائية، مناقشة سير التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك لسنة 1445هـ/2024م.

وفي ذات الإجتماع تم دراسة وضعية المحلات والتجهيزات العمومية الشاغرة غير المستعملة. ووضعية التكفل بالأشخاص دون مأوى.

التدفئة في المؤسسات التربوية

ووجه والي العاصمة تعليمات صارمة بخصوص وضعية التدفئة في المؤسسات التربوية لتدارك النقائص المسجلة في هذا الموضوع تحسبا لموجات البرد، وللتكفل بهذا الإشكال نهائيا وهي:

تكليف الولاة المنتدبون بالسهر شخصيا على متابعة ملف صيانة التدفئة بكافة المؤسسات التربوية في غضون أسبوع. والإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بتهيئة المدارس من طرف الولاة المنتدبين من أجل إتمام الأشغال خلال العطلة الشتوية.

كما أمر الوالي بتسجيل مختلف عمليات تهيئة وتأهيل للمؤسسات التربوية المهترئة.

أما حول سكنات الترقوي المدعم

أسدى رابحي تعليمات صارمة للولاة المنتدبين بضرورة موافاة مديرة السكن بكافة القوائم الاسمية للمستفيدين المؤقتين من صيغة السكن الترقوي المدعم قبل الاثنين المقبل.

أما بالنسبة للتحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 1445هـ/2024م

أكد الوالي على ضرورة وضع خطة تسيير من أجل التحضير الجيد للعمليات المسطرة بهذه المناسبة بهدف توفير الأجواء الملائمة لضمان سيرورة حسنة للشهر الفضيل.

كما شدد على ضمان التموين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من طرف المديريات المعنية على رأسها مديرية التجارة، الفلاحة، الصيد البحري. وكذا تعزيز وتكثيف عمليات النظافة والتهيئة، تزيين المساجد والشوارع. مع تسطير برامج تتماشى مع الشهر الفضيل سواء كانت ثقافية، دينية، أو ترفيهية. وأيضا تسطير برنامج صحي يتماشى مع الشهر الفضيل.

وحول وضعية المحلات والتجهيزات العمومية الشاغرة غير المستغلة

أعطى الوالي تعليمات للولاة المنتدبين بالتنسيق مع المدراء التنفيذيين من أجل الإسراع في استغلال المحلات الشاغرة كمرافق إدارية من شأنها أن تقدم خدمات في المستوى للمواطنين.

وضعية التكفل بالأشخاص دون مأوى

خلال الاجتماع، تمت مناقشة برنامج التكفل بالأشخاص دون مأوى الذي يهدف إلى إعادة إدماج هذه الفئة في وسط عائلي واجتماعي. ويتضمن هذا البرنامج عدة تدابير وإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى الاهتمام بالفئات الهشة ومن هم في وضعية اجتماعية صعبة.

كما تعكف مصالح الولاية على تجسيد برنامج لمرافقة هذه الفئة، سواء بالارتكاز على إجلاء هؤلاء الأشخاص على مستوى مراكز ومؤسسات الإيواء، أو من خلال تقديم المرافقة الاجتماعية عن طريق إعانات ومساعدات بغرض توفير الرعاية اللازمة، أين أكد السيد الوالي على ضرورة تعزيز عمليات التكفل بالأشخاص دون مأوى.