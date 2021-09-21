“سكنات LPP”.. إعذارات للمكتتبين المتخلفين وإلغاء الإكتتاب في حالة عدم الدفع

ترأس صبيحة اليوم الثلاثاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية نسيم رسيم غالم، بمقر المديرية العامة إجتماع تقييمي بحضور إطارات المؤسسة والمدراء الجهويين ومدراء المشاريع.

وبعد إفتتاح الإجتماع من قبل المدير العام، إستمع عقبها إلى شروحات مفصلة قدمت من قبل المدراء الجهويين عن الوضعيات الفيزيائية للمشاريع السكنية التي تشرف على إنجازها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و على وجه الخصوص(سكنات الترقوي العمومي وسكنات الترقوي الحر ) .

وبعد الإستماع إلى العرض المقدم من قبل السادة المدراء الجهويين، أسدى المدير العام تعليمات تمثلت فيمايلي:

– إحصاء السكنات الشاغرة وعدّها بصفة دقيقة حتى يتسنى فتح الموقع الإلكتروني للمؤسسة لتسجيل المواطنين الراغبين في إقتناء سكنات الترقوي العمومي لجميع المواقع السكنية عبر مختلف ولايات الوطن .

– العمل الدؤوب من أجل رفع نسب التحصيل إلى أعلى مستوى.

– التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين من أجل الإسراع في عملية تحرير الصكوك .

– تحضير شهادات التخصيص بخصوص المواقع السكنية التي تجاوزت فيها نسبة الأشغال 70 بالمئة من إجمالي الأشغال .

– المواصلة بإرسال الإعذارات للمكتتبين المتخلفين عن دفع مستحقات المسكن الخاص بهم وإلغاء الإكتتاب في حالة عدم الدفع .

– الأمر بتعيين مكلف من المؤسسة للإسراع بدراسة الملفات المودعة لدى البنوك .