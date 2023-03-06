سكنات LPP.. انطلاق عملية التسجيل

انطلقت، اليوم الاثنين، عملية التسجيل في موقع ENPI، للراغبين في الاكتتاب من أجل اقتناء سكنات LPP في العاصمة.

وتخص عملية التسجيل في LPP، موقع 1200 مسكن عمومي ترقوي بسيدي عبد الله. حيث يشمل الموقع شققا من 4 و5 غرف.

وتنتظر إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الحصول على تراخيص. من أجل إطلاق تمويلات جديدة لزبائنه، تمكنهم من شراء عقار سواء كان مسكنا أو قطعة أرض.

ومن المقرر أن تتم الصيغة التمويلية الجديدة وفق مبدإ المرابحة. والتي من خلالها يشتري البنك العقار الذي يختاره الزبون، ثم يبيعه لهذا الأخير، بسعر متفق عليه مسبقا.

وتتألف تقنية البيع بالمرابحة من تكلفة اقتناء العقار. بالإضافة إلى هامش ربح، وذلك وفقا لشروط دفع يجري الاتفاق مسبقا عليها بين الطرفين.

وتستعد إدارة الصندوق أيضا، لتمويل عمليات شراء سكنات بصيغة الترقوي العمومي “أل بي بي”. حيث يتم تمويل هذين المنتجين بشروط أهلية طالب التمويل، مدة التمويل ونسبة هامش الربح هي نفس شروط تمويل منتج “الإجارة التمليكية”.

كما يقوم الصندوق حاليا بالعمل على تطوير منتجات تمويل أخرى مطابقة للشريعة، كتمويل البناء، تحسين المسكن، بالإضافة إلى تمويلات أخرى موجهة للشركات والمهنيين. زيادة على تطوير منتجات ادخار تناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث من المرتقب أن يتم تسويق هذه المنتجات بعد الانتهاء من العمل عليها.