سكنات LPP متاحة لـ “الشهارين” أقل من 10.8 مليون سنتيم.. هذه الشروط

خبر سار لأصحاب الدخل المتوسط، حملته اليوم الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، والراغبون في الحصول على سكن الترقوي العمومي، حيث تم تسهيل بعض الشروط.

بموجب مرسوم تنفيذي، صادر في الجريدة الرسمية رقم 74 اليوم الإثنين، معدل ومكمل أحد الشروط التي تحدد شروط الحصول على سكن الترقوي العمومي.

فإن المواطنون الذين يقل دخلهم عن 6 أضعاف الحد الأدني للأجر الوطني، مؤهلين للحصول على هذه الصيغة وبدون شروط.

حيث أن الطالبون لسكن “LPP” الذين يتقاضون أجرا أقل من 10 مليون و800 ألف سنتيم، بإمكانهم الحصول على هذه الصيغة، على أن يكفلهم ماليا شخص له قرابة من الدرجة الأولى.

وفي حال تعذر الكفالة من قبل شخص من الدرجة الأولى، فإنه يمكن أن يكفله من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهذا وفقا للأحكام التشريعية السارية.

وجاء في ذات المرسوم، أن تحديد كيفيات تنفيذ هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية.

أما بالنسبة للمغتربين، والمقيمون بصفة قانونية في الخارج، فقد تم رفع الشرط المالي للإستفادة من هذه الصيغة السكنية، حيث أن يجب أن تفوق مداخيلهم 30 مرة من الدخل الوطني الأدنى “54 مليون سنتيم”، بدلا من 21 مليون سنتيم.

توزيع المساكن بعقد بيع موثق

وينص المرسوم التنفيذي الذي وقعه أحمد أويحيى في 10 ديسمبر 2018، في المادة 12 على أن توزيع مساكن LPP يتم الآن “على أساس عقد البيع الذي يجب اعداده لدى الموثق وفقا لكيفيات بيع العقارات ، وفقا لأحكام القانون رقم 11-04 “.

في المرسوم التنفيذي لعام 2014 ، ذكر فقط أن “سند البيع سيحدد في تاريخ الانتهاء من البناء ودفع المستفيد من المبالغ المستحقة”.