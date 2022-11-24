سكنات الأميونت والشاليهات.. الوزير يوضّح

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارف بلعريبي ان 2023 ستكون سنة القضاء نهائيا على سكنات الاميونت والشاليهات.

وفي رده على أسئلة شفوية لنواب البرلمان قال بلعريبي ان سنة 2023 نقضي فيها على سكنات الاميونت والشاليهات ولاتكون هناك مناطق عبور . كما اكد ان هذه من اولويات قطاعه وسياسة الجزائر الجديدة

أما بخصوص إسترجاع الأاوعية العقارية عقب كل عملية ترحيل رد الوزير ان السلطات المحلية لا تقوم بعملها خلال عمليات الترحيل. حيث لابد ان تتبع كل عملية ترحيل هدم للبنايات المرحلة والهشمة ما يمكن إسترجاء الوعاء العقاري للقيام بمشاريع اخرى فوقه.

أما بالنسبة لملفات مكتتبي عدل المتوفين قال بلعريبي لا يتم توريثها وأن الأمر يخص المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول من السكنات.

كما ان أصحاب الملفات الناقصة والطعون، حيث قال أنه تم فتح منصة الكترونية خاصة بمكتتبي عدل. أين تسمح بتسجيل معلوماتهم من أجل التكفل بانشغالاتهم عن بعد. وهذا بإرسال رسالة نصية إليهم، سواء بالقبول أواتمام الملف أو الرفض.