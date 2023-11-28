قناة النهار سكن: بعد فتح صيغة عدل .. هذه شروط الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2023 - 21:55 الجزائر شارك غرِّد أرسل 240 0 رابط دائم : https://nhar.tv/yb0eU الجزائر اقرأ أيضا "1400" مليار دينار جزائري إدخرها الجزائريون سنة 2023 قناة النهار 15 نوفمبر بعد الكشف عن أسعار السيارات الجديدة .. حملة عبر الفايسبوك لمقاطعة شراء السيارات المستعملة قناة النهار 12 نوفمبر النوي يطالب السلطات بالعاصمة بفتح تحقيق بعين البنيان بسبب فضيحة الملعب البلدي مع صاحب فندق قناة النهار 21 نوفمبر صريح جدا : تقبلي تتزوجي بواحد ماشي قاري؟..شاهد إجابات الجزائريات قناة النهار 08 نوفمبر صريح جدا / لحظات مؤثرة وجميلة .. مواطنون يتصلون بأبائهم ويعبّرون عن حبّهم لهم شاهد الإجابات ! قناة النهار 18 نوفمبر سمير ين عيسى: مانخدمش مع les vip لأنهم ماشي disciplinés قناة النهار 22 نوفمبر بومرداس : حلمها بيت دافئ..عائلة تقطن إسطبلا بخميس الخشنة قناة النهار 26 نوفمبر تحريات /" التشوتشنة" طريقة صنعها واستهلاكها.. وهل حقيقة مصنوعة من عظام المـ.ـوتى؟ .. ترقّبوها قناة النهار 23 نوفمبر أم البواقي / نقص وإضطراب مواعيد النقل الجامعي يثير سخط الطلبة قناة النهار 16 نوفمبر وزير الصناعة : راح نزيد نخفض الأسعار بدخول علامات أخرى قناة النهار 09 نوفمبر