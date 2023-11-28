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قناة النهار

سكن: بعد فتح صيغة عدل .. هذه شروط الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار

بقلم قناة النهار
سكن: بعد فتح صيغة عدل .. هذه شروط الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/yb0eU
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