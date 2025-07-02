سكن.. نحو مراجعة قانون التعمير و18 ألف مؤسسة بناء تساهم في تسريع الانجاز

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن وزارة السكن فتحت ورشة عمل لإعداد مشروع قانون جديد للتعمير. يتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي، في إطار رؤية شاملة تراعي جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وفعالية الإنجاز. وذلك في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر على مستوى التخطيط العمراني.

وأضاف عبادة في تصريح للإذاعة الوطنية، “من أبرز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة هو تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية”. “حيث لم تعد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات، بل أصبحت تنجز في غضون سنة واحدة فقط” بفضل صرامة المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة”.

وتابع قائلا ،”أظهرت هذه المؤسسات قدرة كبيرة على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الإنجاز، مما يعزز الثقة في الكفاءات الوطنية”.

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