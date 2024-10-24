سكن: هذا عدد المقصيين من “عدل 3”.. هذه الفئات المعنية

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن عملية إجراءات التحقيقات في ملفات المسجلين في “عدل 3”. قد إنطلقت على مستوى البطاقية الوطنية. للتأكد من شروط قابلية للمواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.

وكشف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية، أن عملية المعالجة والمقارنة الأولية مع مختلف البطاقات “قاعدة البيانات للرقم التعريفي الوطني، وكذا قاعدة البيانات للصناديق التأمينات والضمان الإجتماعي. وقاعدة البيانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية وبطاقية الوطنية للسكن. أسفرت عن إحصاء 23150 مسجل مرتين على مستوى قاعدة البيانات.

بالإضافة كذلك إلى تسجيل 25379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. ناهيك عن تسجيل 108863 حالة إيجابية على مستوى قاعدة البيانات للمديرية العامة لأملاك الدولة.