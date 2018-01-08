سكيران يعتديان على كهل ويحرضان كلبين على افتراسه حتى الموت!

الجريمة البشعة هزت سكون مدينة أرزيو في وهران

القاتلان حاولا تضليل الشرطة بتقديم رواية مخالفة والتحقيقات فضحتهما

شهدت منطقة أرزيو بوهران جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 49 سنة على يد شابين مخمورين أقدما على الاعتداء عليه، قبل أن يقدموه فريسة لكلبين نهشا جسده، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

تفاصيل الجريمة المروعة والتي تم تفكيك خيوطها من طرف الضبطية القضائية لأمن دائرة أرزيو، وتوصلت إلى كشف ملابساتها المروعة، كانت بعدما حاول الفاعلان تغليط المصالح الأمنية وإيهامهم بأنه حادث عابر، حيث راح يسردان رواية أخرى بالادعاء، بأن الضحية تسلل إلى فناء مسكن أحد المتهمين من أجل السرقة ليهاجمه كلبان من نوع «كورسو» نهشا جسده، ثم قاما بالاتصال بمصالح الشرطة والحماية المدنية التي نقلت الضحية وهو في حالة خطيرة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى المحقن، ونظرا لوضعه الصحي الحرج، حول على جناح السرعة نحو مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، ليفارق الحياة بنفس اليوم. وموازاة مع ذلك، انطلقت التحريات المعمقة مع المبلغين، ليتبين بأن الشابين البالغين من العمر 24 و29 سنة مسبوقين قضائيا، وكانا ليلة الواقعة في حالة متقدمة من السكر، أين اعترضا طريق الضحية وانهالا عليه بالضرب، ثم قاما بسحبه نحو فناء مسكن أحدهما الذي يمتلك كلبين مفترسين من فصيلة «كورسو» وحرضهما على افتراس جسده للتستر على فعلتهما وإبعاد الشبهات عنهما، غير أنهما سرعان ما انهارا وتراجعا عن ادعاءاتهما معترفين باقترافهما للجرم المنسوب إليهما، وصرحا بأنهما كانا يحتسيان الخمر، حين مر الضحية بجانبهما وراحا يفتعلان المشاكل معه ويسبانه، مما أثار غضبه، وحين حاول الدفاع عن نفسه انهالا عليه بالضرب المبرح وكبّلاه وقاما بسحبه إلى غاية فناء منزل أحدهما ليكمل الكلبان المفترسان نهش جسده وتمزيقه، وعليه حرر ضدهما محضر قضائي أحيلا بموجبه أمام العدالة.