سكيران يعترضان طريق سيدة ويستوليان على أموالها في تبسة

تعرضت، سيدة تبلغ من العمر 39 سنة تقيم بمدينة الشريعة، 50 كلم غرب ولاية تبسة، إلى عملية سرقة باستعمال العنف.

وتحت طائلة التهديد من طرف شخصين كانا في حالة سكر واضحة، خلال عودتها إلى مقر سكناها الواقع بطريق الماء الأبيض.

حيث اعترض الجانيان طريقها وتمكنا بعد ارهابها وزرع الرعب في نفسها من سلبها مبلغا ماليا يقدر بـ6 ملايين سنتيم.

اضافة إلى مصوغاتها الذهبية والمتمثلة في عقد سميك وأقراط بقيمة اجمالية تقدر بـ33 مليون سنتيم.

قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة تاركين الضحية في حالة نفسية وجسدية صعبة.

مصالح الأمن الوطني وفور تلقيهم بلاغ السرقة والاعتداء من طرف الضحية التي تقدمت بشكوى رسمية مع اعطائها الاوصاف الكاملة.

سارع رجالها بناء على أمر نيابي، إلى شن حملة بحث وتحر شملت كامل المنطقة التي شهدت الحادثة.

وبعد فترة وجيزة تم التوصل إلى توقيف المشتبه فيهما، حيث تم القاء القبض عليهما بالقرب من مكان ارتكاب الجرم.

وهما مختبئان في مكان فيه أشجار غابية، وبعد تحويلهما إلى مقر الأمن ومواجهتهما بالضحية.

تعرفت عليهما مباشرة وبعد التعمق في التحريات والبحث تم استرجاع المبلغ المالي المستولى عليه اضافة إلى المجوهرات الذهبية كاملة.

ليتم بعد ذلك انجاز ملف قضائي وتقديمهما أمام نيابة محكمة الشريعة.

بتهمة تكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح وجناية السرقة باستعمال العنف والسكر العلني.