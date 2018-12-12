سكير يبتر أصابع جاره بخنجر ..والسبب !

أصدرت، نهار أمس، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، حكما جنائيا يقضي بمعاقبة المتهم «خ. ر«، بـ3 سنوات سجنا نافذا.

وذلك على خلفية التهمة التي تابعته بها غرفة الاتهام والمتعلقة بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار.

بينما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.

وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري الفارط من سنة 2018، لما كانت عناصر الشرطة بأمن دائرة عزابة في سكيكدة تقوم بدورية عبر مختلف الأماكن المشبوهة بمدينة عزابة، حتى لفت انتباهها شجار عنيف باستعمال الأسلحة البيضاء وقع بحي 100 مسكن بعزابة.

وفور توقيف المعتدين تبين أن المتهم كان قد اعتدى على الشخص الضحية بواسطة سكين، بعد أن تسبب له في بتر ثلاثة أصابع الخنصر والبنصر والوسطى، مع جروح على مستوى الأصابع الأخرى من اليدين.

وأثناء جلسة المحاكمة كشف الضحية أن المتهم الذي كان يحتسي الخمر بالحي اعترض سبيله وهو في طريقه إلى منزله الذي يقع بحي ألف مسكن في عزابة.

أين يقيم كذلك المتهم الذي يعد جاره، وتقدم منه شخص ثانٍ كان مع المتهم وطلب منه أن يعطيه «الشمة».

فرد عليه الضحية بأنه لا يملكها.

ومباشرة تدخل المتهم وطلب من الضحية مغادرة المكان بكلام قبيح مصحوب بالسب والشتم، وفي هذه الأثناء وجّه الضحية ضربة رأسية للمتهم أسقطه أرضا، قبل أن يلوذ بالفرار.

ليتبعه المتهم حاملا في يده سلاحه الأبيض، وبمجرد أن لحق بالضحية الذي سقط أرضا وجه له المتهم ضربات بالسكين على مستوى الوجه، تصدى لها الضحية بيده وأصابه على مستوى أصابعه بعد أن تسبب له في بتر ثلاثة أصابع.

من جهته حاول المتهم تبرير فعلته بأنه كان في حالة سكر ولم يراقب سلوكاته وتصرفاته.

كما أن الضحية -يضيف المتهم لهيئة المحكمة- استفزه بضربة رأسية، مما جعله يرد عليه بعنف.