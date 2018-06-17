سكير يعتدي على مصالح الحماية المدنية بالوادي

شهد حي الشط ببلدية الوادي حادثة إعتداء على مصالح الحماية المدنية، بعد أن أقدم أحد الشباب على تحريض كلبه على ذات المصالح.

وتعود الوقائع، بعد وقوع حادث مرور بعد إصطدام سيارة نفعية بعمود كهربائي ووقوع أضرار مادية أدى الى تعطلها.

وبعد تدخل أعوان الوحدة الرئيسية،تبين أن الحادث لم يسفر عن وجود السائق ولا أي ضحايا في الموقع.

تم إتباع إجراءات الحيطة،بتأمين مكان الحادث للحيلولة دون وقوع إنفجار يمكن له أن يشكل خطرا على المارة.

قدم صاحب السيارة في حالة متقدمة من السكر، بمركبة أخرى وأخرج كلب ضخم من فصيلة ألمانية وهاجم أعوان الحماية المدنية الذين كانوا يحرسون المكان.

قام ذات الأعوان بحماية أنفسهم والتصدي له،لكن الجاني قام بنزع لوحة ترقيم السيارة والفرار نحو وجهة غير معروفة.

وترك السيارة مركونة في مكان الحادث والتي ستمكن مصالح الأمن المختصة في البحث عنه ومتابعته فيما إقترفه من جرم.