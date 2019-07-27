سكير يقتل كهلا أمام باب منزله في غليزان

اهتزت مدينة سيدي امحمد بن علي الواقعة شمالي إقليم ولاية غليزان، ليلة أمس، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها كهل في الخمسينات من العمر.

وحسب ما توفر من معطيات من مصادر محلية، فإن الجريمة وقعت عندما حاول الضحية نهي الجاني من التلفظ بكلام بذيء وسط حي سكني يقيم به الأول.

غير أن الجاني لم تعجبه تلك التنبيهات، فدخل في شجار مع الضحية وهو أب لثلاثة أطفال، قبل أن يستل سكنيا، ووجه إليه طعنات قاتلة.

ورغم محاولات سكان حي سي طارق إنقاذ الضحية، من خلال نقله لمستشفى مازونة للعلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.