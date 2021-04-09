سكيكدة: أب مختل عقليا يقتل إبنه بساطور في الوادي الكبير

إهتزت، صباح اليوم، قرية الوادي الكبير ببلدية عين شرشار ولاية سكيكدة ، على وقع جريمة قتل، نفذها أب في العقد السابع من العمر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجاني أقدم على قتل إبنه في العقد الثالث من العمر.

وأضافت مصادر “النهار أونلاين”، أن الأب الجاني وجه ضربات بساطور لإبنه وهو نائم حتى فارق الحياة.

وأوضح أن الأب يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، حتى أنه كثيرا ما كان نزيلا بمستشفى الأمراض العقلية بالحروش.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة.

من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الجريمة.