سكيكدة.. أعوان الحماية ينتشلون جثة فلاح من بركة ماء بامجاز التشيش

تدخل، مساء اليوم، أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحروش في سكيكدة، لأجل انتشال جثة فلاح من داخل بركة ماء يمنطقة الصفيصفة ببلدية امجاز التشيش غربي ولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعني البالغ من العمر 68 سنة، الذي ينشط في مجال الفلاحة، سقط في سهوة منه داخل بركة مائية بقطر حوالي 40 متر و عمق حوالي 30 متر بالمكان المسمى منطقة صفيصفة التابعة إقليميا إلى بلدية امجاز التشيس قبل أن يتفطن له بعض الفلاحين اللذين ابلغوا الجهات المعنية التي تنقلت إلى عين المكان وتكفلت بانتشال الجثة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية بالحروش.