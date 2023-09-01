سكيكدة.. أكثر من 5,6 مليون دج لتعويض الفلاحين جراء الفيضانات والحرائق الأخيرة

خصص الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة، غلاف مالي يفوق 5,6 مليون دج لتعويض الفلاحين. المتضررين جراء الحرائق والفيضانات الأخيرة، التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وأفاد مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة، حمزة حناشي، لوكالة الأنباء الجزائرية. بأن مصالح الصندوق قد دعت الفلاحين المتضررين للتقرب منها لاستلام شيكات التعويض. عن الأضرار الناجمة عن الحرائق و الفيضانات التي مست بعض مناطق الولاية مؤخرا.

وأضاف ذات المصدر بأن عدد الفلاحين المعنيين بالتعويض يقدر ب 19 فلاحا و الذين قاموا بالتصريح لدى ذات المصالح فور وقوع الحرائق و الفيضانات. حيث تم تشكيل خلية أزمه ومتابعة الوضع تطبيقا لتعليمات المديرية العامة لذات الصندوق مع تسخير خبراء للخروج إلى الميدان لمعاينة حجم الأضرار.

كما ذكر المتحدث أن هذا الغلاف المالي من شأنه تعويض الخسائر لمساحة تقدر ب 243 هكتارا من أصل 275 هكتارا المصرح بها. مشيرا إلى أن أغلب الفلاحين المتضررين ينشطون ببلديات الحروش و عين بوزيان و رمضان جمال. فيما شملت الأضرار على الخصوص القمح الصلب و اللين و الشعير.

وأشار حناشي أن تعويض الفلاحين سيكون في ظرف قياسي. مؤكدا على مرافقة الصندوق للفلاحين المؤمنين، معتبرا التأمين الفلاحي السند و الأمان بالنسبة للفلاح عند حدوث كوارث.

كما دعا ذات المسؤول الفلاحين للتقرب من مقر الصندوق و مكاتبه المحلية السبعة. للتأمين عن محاصيلهم تحسبا لانطلاق حملة الحرث والبذر المقبلة.