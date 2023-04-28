قناة النهار سكيكدة: ألاف الأشجار المثمرة مهددة بسبب الجفاف بعدة بلديات بقلم النهار أونلاين نشر في 28 أفريل 2023 - 22:08 شارك غرِّد أرسل 41 0 سكيكدة: ألاف الأشجار المثمرة مهددة بسبب الجفاف بعدة بلديات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qrFBa اقرأ أيضا السودان / إنطلاق عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من مطار بورتسودان قناة النهار 25 أفريل الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري قناة النهار 09 أفريل "طالع هابط: تبقى بلا راس.. " شاهد الفوضى في سيدي عبد الله المدينة الجديدة قناة النهار 25 أفريل عبد الكريم: لدي جينات رياضي ورياضة كمال الأجسام علمتني الكثير قناة النهار 26 أفريل جمعية "أضواء رايتس" تنظم إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الأفارقة قناة النهار 12 أفريل عايدة عبابسة: لو رجع بي الزمن للوراء فلن أدخل المجال الفني أبدا قناة النهار 16 أفريل عايدة عبابسة: شخصية "صليحة تشقلالة" تمرمدت وبكيت عليها بزاف". قناة النهار 16 أفريل مؤثر جدا.. شابة تحن إلى صلة الرحم مع والدها وتوجه له رسالة بالدموع قناة النهار 21 أفريل "حسام الوهراني: "ماكاش بنة تاع رمضان في الغربة وتحيا البلاد قناة النهار 17 أفريل بلال نجم مسلسل الدامة: أنا فخور جدا بشقيقي إسلام قناة النهار 11 أفريل