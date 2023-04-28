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سكيكدة: ألاف الأشجار المثمرة مهددة بسبب الجفاف بعدة بلديات

بقلم النهار أونلاين
سكيكدة: ألاف الأشجار المثمرة مهددة بسبب الجفاف بعدة بلديات
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سكيكدة: ألاف الأشجار المثمرة مهددة بسبب الجفاف بعدة بلديات

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