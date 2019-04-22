سكيكدة: أمن القل يفكّك شبكة مختصة في تزوير وترويج الدينار والأورو

تمكن، عناصر أمن دائرة القل بسكيكدة، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملتين الوطنية والاجنبية، وطرحهما للتداول بالقل ومناطق أخرى.

وحسب ما توفر من معلومات لـ”النهار أونلاين”، فإن العملية التي مكّنت من تفكيك هذه الشبكة التي تتكون من 5 أشخاص

ينحدر 4منهم من مدينة القل، فيما ينحدر واحد من ولاية باتنة، جاءت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الأمن،

تفيد بوجود شخص يقوم بطرح للتداول نقود من العملة الوطنية مزورة، وعلى اثر ذلك باشرت ذات المصالح التحقيقات اللازمة

والتي مكنها من توقيف المعني متلبسا وبحوزته مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية، حيث اعترف التحقيق معه بمصدر المبلغ المحجوز.

وتم توقيف المتهم مباشرة وحجز مبالغ أخرى مزورة، كما مكّنت مواصلة التحقيقات من توقيف شخصين آخرين بمدينة القل داخل مركبة،

وبعدتفتيشها تم حجز مبالغ مالية مقلدة بالعملة الوطنية والأجنبية كانت بداخلها، حيث كشف التحقيق معهما تورط شخص آخر من باتنة.

العملية التي انتهت بتقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، مكّنت من حجز 80 ألف دينار و700أورو مزورة.