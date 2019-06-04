نظمت مصالح أمن ولاية سكيكدة، اليوم الثلاثاء زيارات معايدة لفائدة متقاعدي الشرطة، وكذا منتسبي الامن الوطني المتواجدين بالمستشفيات.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تنقلت عدة وفود مكونة من رؤساء المصالح، و إطارات وأعوان الشرطة.

وقد كان على رأسهم رئيس أمن الولاية، حيث تنقلوا إلى المستشفى المحلي عبد الرزاق بوحارة سكيكدة، وكذا

للعديد من المنازل العائلية لهاته الفئة، إذ تم معايدتهم وتقديم تهاني المديرية العامة للأمن الوطني بهذه المناسبة السعيدة.

المبادرة التي أثلجت قلوبهم، حيث عبروا عن غامر سعادتهم لهذه الإلتفاتة الطيبة خصوصا بحضور أفراد عائلاتهم من أبناء وأحفاد.

مبدين فخرهم و إعتزازهم لإنتمائهم لهاته المؤسسة العريقة.