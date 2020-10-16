سكيكدة: أمن دائرة عزابة يحجز حوالي 1،5 كلغ من المخدرات

تمكنت، مصالح أمن دائرة عزابة بولاية سكيكدة، من توقيف مجموعة إجرامية تتكون من 6 أْشخاص، وحجز قرابة 1.5 كلغ من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أعمار الموقوفين تتراوح مابين 24 و 39 سنة تورطوا في قضية تتعلق بـحيازة المخدرات لغرض البيع.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة، مفادها نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية.

وأضاف البيان، أن المجموعة الإجرامية كانت بصدد إدخال كمية معتبرة من المخدرات لإقليم مدينة عزابة بواسطة ثلاث سيارات.

وبناءا على تلك المعلومات قامت ذات الفرقة برسم خطة أمنية مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيهم.

وتم توقيف المشتبه فيهم بمدخل بلدية لغدير على متن المركبات، وبتفتيش المشتبه فيهم تم العثور بحوزتهم على 15 صفيحة.

وقدر وزن الصفائح بـ 1 كلغ و 358.4 غرام ، كما تم حجز وسائل الاتصال.

بعد إتمام ملف الإجراءات الجزائية ضد المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة.