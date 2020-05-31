سكيكدة.. أمن دائرة عزابة يحجز سلع تبغية مهربة وأخرى مقلدة تفوق قيمتها 1.5 مليار سنتيم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية مصالح أمن دائرة عزابة في عملية نوعية من معالجة قضية تتعلق بتهريب سلعة ذات منشأ أجنبي ، جنحة التقليد وعدم الفوترة.

وهي العملية التي تم على إثرها حجز كمية كبيرة من السجائر والتبغ حيث تم خلال هذه العملية حجز 2700 وحدة سجائر و 20150 وحدة شمة و 24 كارتونة ماصة و 600 وحدة فحم 210 وحدة معسل و 160 وحدة العاب نارية تفوق قيمتها المالية 1.5 مليار سنتيم.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة مفادها وجود سيارة مشبوهة من نوع رونو سامبول على متنها 3 أشخاص بغرض تهريب كمية من مادة التبغ ليتم على إثرها نصب حاجز فجائي عند مدخل المدينة حيث مكنت العملية بعد التفتيش الدقيق للمركبة من حجز كمية معتبرة من التبغ من مختلف الأنواع ومواد مقلدة أخرى مستوردة بطريقة غير شرعية مع تحويل الأشخاص والمركبة إلى مقر أمن الدائرة ومباشرة التحقيق.

الضبطية القضائية وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة وبعد إتخاد جميع الإجراءات القانونية تم العثور على كمية كبيرة من المواد التبغ بأحد المنازل ومحل تجاري والتي تم حجزها هي الأخرى.

بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة مع وضع المحجوزات تحت تصرف كل من مصالح الجمارك وأملاك الدولة.