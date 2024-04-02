سكيكدة: إتلاف 171.4 كغ من أحشاء البقري ومواد غدائية فاسدة

قام أعوان مديرية التجارة لولاية سكيكدة بحجز وإتلاف أحشاء بقري غير صالحة للاستهلاك البشري ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وحسب مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة، قدرت كمية المواد التي تم إتلافها بـ:171.4 كلغ وقيمتها المالية بـ105.725,00دج.

وعليه تم حجزها وإتلافها وإستدعاء التجار المخالفين لمقر المديرية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

ويأتي هذا في إطار العمل الرقابي المشترك رفقة مصالح الأمن الوطني. وتنفيذا للبرنامج الرقابي الخاص بمراقبة المنتوجات الغذائية المعروضة للإستهلاك. حفاظا على صحة وسلامة المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.