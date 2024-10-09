سكيكدة.. إجراءات وقائية للقضاء على مرض التهاب الجلد العقدي وفيروس حمى غرب النيل

اتخذت مصالح ولاية سكيكدة جملة من الإجراءات الوقائية للقضاء على مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار وفيروس حمى غرب النيل.

ويأتي هذا خلال الاجتماع الذي ترأسته، مساء يوم الأربعاء، والي ولاية سكيكدة حورية مداحي. للوقوف على الوضع الصحي العام للوباءين، والإجراءات المتخذة في سبيل التصدي لهما ومنع تفشيهما.

وبخصوص الوضع الصحي العام لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار، فقد أعطت الوالي توجيهات عملية من أجل محاربة والقضاء على تفشي هذا المرض. ومن بين التوجيهات، تفعيل نظام المراقبة الوبائية مع تشكيل لجان بلدية للسهر على المتابعة الصحية واليقظة البيطرية. وكذا تحسيس وتوعية المربين بخطورة المرض وطرق الوقاية منه من طرف الجهات المختصة. بالإضافة إلى تدخل وتعاون كل المصالح المعنية من أجل القضاء على هذا المرض.

كما أسدت الوالي تعليمات بعمل دوريات روتينية من طرف البياطرة للأبقار المصابة وتتبع عملية دفن النافقة منها.

وأمرت الوالي بمحاربة الحشرات الناقلة للفيروس بالمبيدات ومادة الجير وكذا تنظيف الوديان والقضاء على البرك. بالإضافة إلى عزل الأبقار المريضة عن السليمة، ومنع تنقل الأبقار داخل إقليم الولاية، وطلب توفير اللقاح من طرف وزارة البيئة.

كما أمرت الوالي الجهات المعنية بالتركيز وتكثيف إجراءات الوقاية للقضاء على المرض بدائرة تمالوس، لكثرة انتشار الوباء بها.

أما بخصوص الوضع الصحي العام لمرض حمى غرب النيل، فقد أعطت الوالي تعليمات وتوجيهات للجهات المعنية بتكثيف الجهود بصفة مستعجلة لوضع برنامج شامل ومتكامل لترصد البعوض ومكفاحته. خاصة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس. لا سيما تجفيف المياه الراكدة بالمستنقعات والبرك والتخلص من أماكن تجمع البعوض. مثل أحواض المياه الراكدة.

بالإضافة إلى القيام بتحاليل للحيوانات من أجل تشخيص إصابتهم بالفيروس خاصة الطيور والخيول. وكذا توعية وتحسيس المربين والمزارعين للقيام بعمليات تطهير وحماية مزارعهم من النواقل. إضافة إلى تكثيف حملات الرش بالمبيدات واستعمال الجير للقضاء على البعوض.