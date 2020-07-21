سكيكدة: إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بتوليد سيدة مصابة بفيروس كورونا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن مديرية الصحة والسكان بالولاية، تم إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة للسيدة المصابة بالفيروس التاجي.

وكانت السيدة، تتلقى العلاج بمستشفى الإخوة سعد قرمش المخصص للمصابين بكوفيد-19، وقد تم نقلها إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لإجراء العملية القيصرية.

وتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال السيدة بداية من تخصيص مسار خاص بها عند دخولها المستشفى، وحتى وصولها إلى قاعة العمليات والجناح الخاص الذي تم تخصيصه لإجراء هذا النوع من العمليات لهذه الفئة.

وأكد ذات المصدر، أن الأم والمولود “أنثى” في حالة جيدة، وتم نقل الرضيعة إلى جناح خاص وعزلها، في انتظار إخضاعها لكل الفحوصات الضرورية، ومعرفة إن كانت حاملة للفيروس أم لا.