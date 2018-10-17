سكيكدة.. إحالة قضية شبكة دولية لتهريب السيارات على محكمة الجنايات

فصلت، اليوم، غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في قضية الشبكة الدولية لسرقة وتهريب السيارات.

بإحالتها على محكمة الجنيات بذات المجلس للفصل فيها، بعد أن أجل النظر فيها في وقت سابق.

القضية التي يمتد نشاطها من سكيكدة إلى أوروبا والمتابع فيها 59 متهما منهم 3 نساء اثنتين موظفتين في هيئات عمومية.

القضية التي توبع فيها المشتبه فيهم بجناية استعمال ختم الدولة المقلد جناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة.

التهريب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ، وجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية وجنح النصب، وجناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار.

جناية المشاركة في السرقة الموصوفة بظرف التعدد والكسر، واستعمال مفاتيح مصطنعة،.

وجنح النصب والمشاركة في التهريب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

طفت على السطح من جديد بانتهاء التحقيقات التي دامت لـ 3 سنوات تم خلالها تمديد الأخصاص إلى ولايات أخرى من غرب البلاد إلى جنوبها.

وحتى دول أوروبية وكذا المملكة المغربية، وتعود حيثيات القضية إلى شهر فيفري من سنة 2015.

عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني اثر تحقيقات موسعة من توقيف 205 شخصا يشكلون عصابة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها نحو الخارج.

حجز 60 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام سرقت تباعا منذ سنة 2009 بينها سيارات محل بحث من طرف الشرطة الدولية.

وكشفت التحقيقات بأن الموقوفين حينها الذين ينحدرون من الولايات المذكورة كانوا يعملون وفقا منهجية توزيع المهام.

حيث توجد 3 مجموعات الأولى بوهران مكلفة يوضع الملفات القاعدية المزورة عل مستوى المصلحة المختصة بولاية سكيكدة.

المجموعة الثانية مقرها بسكيكدة مهمتها تسجيل الملفات المزورة بأسمائهم بدائرة تمالوس غربي الولاية سكيكدة، واستخراج البطاقات الرمادية.

بعد تقديمهم لوثائق الخاصة ببطاقة السير وشهادة البيع من طرف صاحب الامتياز.

وصل دفع المستحقات الرسوم الجمركية فاتورة بيع مركبة بطاقة وصفية لخصائص المركبة المعتمدة من طرف صاحب الامتياز.

وكذا بيان تأكيد البيع حيث تم التوصل إلى وجود 45 ملفا باسم شخص واحد.

كل ذلك اعتمادا على صلة قرابة بين أحد أعضاء المجموعة و موظفين بالمصلحة المختصة بدائرة تمالوس.

والمجموعة الثالثة الموزعة في عديد الولايات الغربية فكانت مهمتها بيع السيارات المسروقة والمزورة ملفاتها.