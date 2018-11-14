سكيكدة.. إحالة قضية نهب 50 هكتار بالحدائق على محكمة الجنح

قررت ، اليوم ، نيابة محكمة سكيكدة إحالة قضية نهب قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ 50 هكتار ببلدية الحدائق بسكيكدة ، المتهم فيها 4 أشخاص على محكمة الجنح لأجل محاكمتهم عن تهم تتعلق بالنصب، تبديد أشياء محجوزة، جنحة التعدي على الملكية العقارية، والمشاركة.

حيثيات القضية تعود إلى شهر جانفي من العام الجاري ، عندما تقدم صاحب القطعة الأرضية المذكورة بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها إقدام مجموعة من الأشخاص على الاستيلاء على أرض ملكا له موجودة بمنطقة الزفزاف وبالتحديد بمحجرة الرومانية بسكيكدة،

قبل مباشرة بيعها قطع أرضية للبناء بطريقة غير قانونية، وذلك عن طريق الإشهار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أن أحد المتهمين في قضية الحال أعلن عن ذلك بمنشورات على جدار محله الكائن بوسط مدينة سكيكدة.

ليباشر على اثر ذلك عناصر الضبطية القضائية تحقيقات، كشفت على أن المتهم الرئيسي صاحب المحل قام بالاستيلاء على المساحة المذكورة رغم علمه بأنها ملك للغير تحت الحجز بقرار أصدرته محكمة الحروش جنوبي الولاية، وباشر عملية البيع،

حيث كان يستقبل زبائنه على مستوى محله والاتفاق معهم على بيع قطع أرضية وبمبلغ مغري 20 ألف دج للمتر المربع، مستعملا طرقا غير شرعية.

كما استعمل المعني مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملية البيع لجلب الزبائن موهما الجميع بأن الأرضية ملكا له، حتى أنه سلم وثائق لزبائنه عليها أختام باسمه وإمضاءه، وقد توصلت التحقيقات للعثور على نسخة من هذه الوثائق الذي اشترى مساحة تفوق الـ2000 متر مربع من عند المتهم الرئيسي.