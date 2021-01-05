سكيكدة.. إحالة ملف قضية الفساد بمديرية الري على المحاكمة

أصدرت،اليوم،غرفة الاتهام بمجلس قضاءسكيكدة،قرارا يقضي بإحالة ملف قضية الفساد وسوء التسيير الخاصة بمديرية الري لولاية سكيكدة على محكمة الجنح.

ويتابع في هذه القضية 24 متهما من بينهم مدير الري السابق وموظفين بذات المديرية و مقاولين.

وتعود حيثيات القضية إلى أواخر سنة 2018عندما حصلت مصالح الأمن على معلومات تفيد بوجود شبهات في إبرام صفقات بمديرية الري.

ليتم على اثر ذلك فتح تحقيقات،في عدة مشاريع تخص توصيل مياه الشرب، انجاز خزانات ، ومشاريع أخرى في الري والتطهير،

انتهت بتوجيه للمتهمين تهما تتعلق،بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

بالإضافة إلى جنحة استغلال النفوذ أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير مبررة للغير، وكذا جنحة إبرام عقود وصفقات

وملحق مخالفة للأحكام التشرعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.