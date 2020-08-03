سكيكدة.. إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ 21 شابا

أخبار الجزائر
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سكيكدة.. إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ 21 شابا
بقلم محمد حمادة

تمكن، حراس السواحل بولاية سكيكدة، في الساعات الماضية من توقيف 21 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الغربية للولاية تحديدا بسواحل بلدية القل.
وحسب ما توفر من معلومات “للنهار”، فإن المعنيون تتراوح أعمارهم مابين 22 و 36 سنة، وينحدرون من ولايات سكيكدة ، عنابة وجيجل ،كانوا على متن قارب خشبي الصنع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=863916

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