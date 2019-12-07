سكيكدة.. إحباط عملية “حرقة” وإنقاذ 19 شابًا

تمكن، صباح اليوم السبت، خفر السواحل بولاية سكيكدة، من إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ19 شابا ينحدرون أغلبهم من ولايات شرقية.

وحسب ما توفر من معلومات فإنّ “الحراقة” اللذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 38 سنة وينحدرون من ولايات عنابة، سوق أهراس والجزائر العاصمة.

إنطلقوا على متن زورق صيد من شاطئ ” شطايبي” بولاية عنابة، ليلة أمس الجمعة، بإتجاه إيطاليا غير أنّهم ظلوا الطريق وخرجوا قبالة السواحل الشرقية من ولاية سكيكدة.

قبل أن يتفطن لهم خفر السواحل المختصين إقليميا ويقومون بتوقيهم، وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة لغرض إتمام الإجراءات المعمول بها في حقهم، كل ذلك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة من الحماية المدنية.