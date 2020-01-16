سكيكدة: إحباط محاولة الحرڨة لـ 19 شابا بالسواحل الغربية

تمكنت قوات خفر السواحل بسكيكدة، إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ 19 شابا قبالة السواحل الغربية الولاية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنيون اللذين ينحدرون من ولايات سكيكدة، البليدة و الجزائر العاصمة.

أين انطلقوا على متن زورق صغير من أحد شواطيء القل قبل أن ترصدهم أجهزة المراقبة لقوات البحرية، التي قامت بحجز القارب وتوقيفهم.

وسيتم تقديمهم إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لاتمام الإجراءات المعمول بها في حقهم.

إلى ذلك تتحدث مصادر محلية عن انطلاق رحلات هجرة غير شرعية أخرى في الساعات الماضية مستغلة حالة البحر الجيدة في هذه الساعات.