سكيكدة : إحباط محاولة الحرڨة لـ 21 شخص بالقل

تمكنت قوات خفر السواحل بسكيكدة، اليوم، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 21 شخص، قبالة سواحل بلدية القل غربي ولاية سكبكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فٱن المعنيون اللذين ينحدرون من ولايات سكيكدة، عنابة وقسنطينة, كانوا على متن 3 قوارب صغيرة الحجم، انطلقوا فجرا من أحد شواطئ بلدية القل.

قبل أن تتفطن لهم قوات خفر السواحل التي تدخلت على الفور وأوقفت الحراقة ، قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة إقليميا لاتمام الإجراءات المعمول بها.

بعد ان قدمت لهم الاسعافات الازمة من قبل طاقم خاص تابع لمصالح الحماية المدنية.